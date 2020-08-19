Нижегородского гаишника подозревают в получении взятки

Следователями СО по Сормовскому району Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Инспектор ДПС ГИБДД УМВД подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, в конце июля 2020 года утром на ул. Кима Сормовского района инспектор остановил автомобиль. Водитель иномарки находился за рулем, не имея водительских прав, и инспектор согласился закрыть глаза на этот вопиющий факт. Конечно, не бесплатно – свое молчание он оценил в 30 тысяч рублей. Водитель «Тойоты» взятку передал, а затем сразу же обратился в правоохранительные органы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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