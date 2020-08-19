За месяц количество вакансий в Нижегородской области выросло в 1,5 раза

Количество вакансий, озвученных нижегородскими работодателями в июле 2020 года, выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Их число превысило 14 тысяч. По сути, это соответствует докарантинному уровню. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Во время пандемии на рынке труда сложилась непростая ситуация, - признал глава региона. – Часть организаций была вынуждена приостановить свою деятельность. В первую очередь, это коснулось сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также пострадали развлекательная индустрия и розничная торговля. В немалой степени экономические последствия пандемии затронули малый и средний бизнес. В результате сократилось число

вакансий от работодателей.

К примеру, в марте в региональную базу данных было заявлено 14,8 тысяч вакансий, а в апреле 2020 года – всего 4,7 тысяч.

- По данным на 1 августа, в региональном баке вакансий было 3,8 тысяч предложений о работе. Это на 6,8% больше в сравнении с показателями предыдущего месяца, - привел статистику Глеб Никитин. – Рынок труда начал понемногу активизироваться , и можно говорить постепенной стабилизации ситуации. Конечно, пока рано давать оптимистичные прогнозы. Но многие предприятия и организации сейчас уже возвращаются к привычной жизни.