Несанкционированные свалки в Приокском районе ликвидируют за счет регоператора и муниципалитетов

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание в частном секторе Приокского и Автозаводского районов по вопросу качества оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проверка прошла в поселках Дубенки и Стригино, откуда часто поступали жалобы от жителей на образование больших свалок, в том числе и из крупногабаритных отходов. Жалобы поступали в том числе через соцсети и портал «Вам решать». В ходе объезда инспекция нашла две такие свалки, на улице Ленской и в переулке Осенний в Приокском районе.

Как подчеркнул руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул, контейнерная площадка, на которой была обнаружена свалка, действительно предназначена для твердых коммунальных отходов, но нижегородцы складируют здесь доски и прочий строительный мусор. Который, по его словам, не относится к ТКО.

- Разъяснительную работу обязана вести администрация, - подчеркнул Игорь Сербул. – А раз уж отходы уже попали на площадку, то либо убрать свалку, либо найти тех, кто ее создал.

Порядок на площадках в Приокском районе будет наведен совместно региональным оператором и администрацией до конца недели.

Ситуацией в пос. Стригино участники выездного совещания также остались не удовлетворены. Из-за недостаточной оперативности регионального оператора и отсутствия мест накопления крупногабаритных отходов автозаводцы складируют их в сотне метров от памятника природы «Стригинский бор». Свалку уберут до конца недели, а надзорному органу Минэкологии министр поручил взять проблемные места в частном секторе под особый контроль и составлять протоколы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.