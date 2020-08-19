В Нижегородской области продолжается строительство обхода Дивеева

В Нижегородской области продолжаются работы по строительству северо-восточного обхода Дивеева. В настоящее время на трассе уже демонтировано покрытие и основания. Также убраны рекламные щиты и водопропускные трубы. Для продолжения строительства сооружена временная дорога из щебня. Также пришлось убрать весь растительный слой, деревья и кустарники. Об этом сообщает управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера.

Напомним, строительство этого объекта началось в марте 2020 года. Завершить работы планируется в сентябре 2021 года. Данный проект станет очередным этапом в реализации паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

- Новая трасса начинается на автодороге Выездное – Дивеево – Сатис и заканчивается дорогой Ардатов – Дивеево, - говорится в сообщении. – Подрядчиком выступает компания ООО «Орион Плюс». Строительство этого объекта позволит улучшить транспортную логистику и качество жизни самих жителей села. Также это будет способствовать увеличению туристического потока.