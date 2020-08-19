15 музыкальных школ региона переоснащены в рамках нацпроекта «Культура»»

В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Культура» на музыкальное переоснащение 15 школ искусств было направлено более 52 млн рублей. Более 48 миллионов поступило из федерального бюджета, оставшуюся сумму выделила область. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Как сообщил Глеб Никитин, школы заключили контракты на поставку музыкального оборудования, и большую часть инструментов уже получили.

В частности, уже получили новые музыкальные инструменты центральная ДМШ Дзержинска, школы в Балахне, Семенове, Вадском районе, городе Бор и других городах региона.

Так, Саровская детская школа искусств закупила музыкальные инструменты, методическую литературу и учебное оборудование на сумму 5,9 млн рублей, кроме федерального и областного, в закупке «участвовал» и местный бюджет, из которого было выделено 154 тысячи рублей. На эту сумму были закуплены четыре фортепиано и рояль фирмы «Kawai», хоровые станки, семь гитар, виброфон, саксофон, концертная скрипка, аккордеон «Weltmeister», два малых аккордеона «Тула», интерактивная доска, а также методическую и учебную литературу. В ближайшее время должны прибыть два баяна «Юпитер» и две гитары «Yamaha».

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