Новые проездные появятся на городских и пригородных маршрутах для студентов

В новом учебном году во всех муниципалитетах Нижегородской области для студентов введут новые льготные тарифы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Напомним, ранее электронные проездные для студентов действовали только в пяти населенных пунктов региона – в Дзержинску, Арзамасе, Сарове, на Бору и в областном центре.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, после введения транспортных карт появилась возможность ввести и гибкие льготные тарифы.

Вместо бумажных проездных с привязкой к перевозчику или определенному маршруту, студенты могут оформить универсальную персональную транспортную карту. На нее можно записать любой из льготных студенческих тарифов, которые действуют в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро на территории всего региона.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев пояснил, какую выгоду получат студенты от использования проездных. «Студенты, регулярно пользующиеся пассажирским транспортом, получат прямую выгоду от введения новых тарифов. Расчетная стоимость поездки составит 10 рублей. Для студентов, пользующихся еще и пригородным транспортом, оптимальным будет электронный кошелек с 50-процентной скидкой от стоимости поездки», - подчеркнул он.

Подать заявку на оформление электронного проездного или пользование электронным кошельком нужно оформить персональную транспортную карту. Это можно сделать дистанционно – через сайт www.siticard.ru, а также лично в любом МФЦ или пункте «Ситикард».

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