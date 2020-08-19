Сергей Собянин и Глеб Никитин подпишут соглашение

Сегодня, 19 августа 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписание состоится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По информации источника, главная тема соглашения – подготовка к предстоящему празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое состоится в следующем году. Напомним, ранее Собянин и Никитин уже проводили рабочую встречу, которая прошла также в российской столице.

Ранее губернатор региона сообщал, что основным массовым событием празднования станет шоу международного уровня с участием ведущих творческих коллективов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Его решено провести на стадионе «Нижний Новгород». Шоу запланировано на 21 августа 2021 года.

Кроме того, запланированы и другие проекты, в том числе такие, которые, по словам Никитина, «оставят после себя материальное наследие для будущих поколений».

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