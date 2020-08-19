В нижегородском загсе состоялась необычная свадьба

18 августа в Нижегородском доме бракосочетания состоялась свадьба Светланы Захаровой и Андрея Быкова. Оба молодожена – люди с ограниченными возможностями здоровья. О происходящем сообщила пресс-служба губернатора и областного правительства.

Молодых людей со знаменательным событием поздравила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. В соей речи она подчеркнула, что люди с ограниченными возможностями могут стать не только прекрасными супругами, но и хорошими родителями.

Как напоминает источник, в России реализуется программа «Доступная среда», главная цель которой – создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы, в частности, уже оборудованы все загсы Нижнего Новгорода. Кроме того, весной 2020 года завершился ремонт в Кстовском загсе, и теперь там созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

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