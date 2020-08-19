Синоптики обещают нижегородцам прохладную и солнечную погоду

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, во вторник, 19 августа, в Нижнем Новгороде прохладно – 12 градусов тепла. Небо пока ясное и безоблачное.

К полудню температура воздуха поднимется до 16 градусов, во второй половине дня - до 17 градусов тепла. Осадков, несмотря на облачность, не ожидается. К позднему вечеру похолодает до совсем нелетней температуры – 12 градусов выше ноля.

Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду, после полудня - с порывами до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность невысокая, в течение дня до 66-70%%.

Синоптики обещают постепенное повышение температуры до 24-26 градусов к выходным. Сегодня и завтра, 20 августа – самые холодные дни на этой неделе, а завтра - еще и самая холодная за текущую семидневку ночь - столбик термометра опустится до +7 градусов.

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