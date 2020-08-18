Благоустройство набережной продолжается в Балахне

В Балахне продолжаются работы над благоустройством набережной Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

18 августа 2020 года состоялась проверка хода работ на набережной реки Волга в микрорайоне ЦКК города Балахны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день в рамках благоустройства общественного пространства уже уложен бордюрный камень и брусчатка, заасфальтирован участок дороги от улицы ЦКК до улицы Карла Маркса, заканчивается установка световых опор.

Кроме того, подрядная организация полностью подготовила первую площадку рядом с воинским мемориалом для размещения детского спортивного комплекса. К работам над второй детской площадкой подрядчик пока не приступал, но закончил закупать дополнительное оборудование, в том числе игровые и спортивные элементы, а также малые архитектурные формы.

На данном этапе ремонтных работ на набережной было установлено ограждение памятника, а также две мемориальные плиты с именами погибших воинов-балахнинцев в годы Великой Отечественной войны.

Продолжается на набережной и высадка деревьев с кустарниками.

- Работы проведены масштабные, особых замечаний по их выполнению нет. До окончания работ на объекте продолжим проводить еженедельные выездные совещания. Буду лично следить за ходом благоустройства, - сообщил врип главы МСУ Балахнинского района Александр Галкин.

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