Стелу «Город трудовой доблести» установят на Благовещенской площади

15 августа 2020 года закончилось онлайн-голосование по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нижегородцам было предложено пять возможных вариантов дальнейшего расположения стелы: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), «Парк Победы», Комсомольская площадь и остров «Гребневские пески».

Путем голосования стало понятно, что большинство жителей региона считает, что стела «Город трудовой доблести» должна быть установлена на Благовещенской площади, за этот вариант проголосовало 22 977 человек.

- Благовещенская площадь соединяет нагорную и заречную части города. В годы Великой Отечественной войны Канавинский мост был единственным мостом через Оку. Фашистская авиация не раз старалась ликвидировать переправу. Правильно, что стела будет напоминать и об этой странице войны. Уверен, что стела органично дополнит облик этого прекрасного места, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Следующим этапом, после подведения итогов о том, где будет установлена стела, считается конкурс архитектурных проектов памятного объекта. Оценивать предложенные концепции будет специальная экспертная комиссия, а уже после отбора лучших архитектурных концепций начнется общегородское электронное обсуждение.

- Когда мы вместе определяем решения, то и дело начинает восприниматься как общее, - подчеркнул Глеб Никитин.

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