Снос аварийных сараев в Советском районе освободил территорию в 150 кв.м. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В советском районе Нижнего Новгорода снесли разрушавшиеся сараи между домом № 16 по улице Горловская и домом № 10 по улице Сибирцева. Деревянные постройки 60-х годов находились в аварийном состоянии и занимали территорию примерно в 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день работы по сносу выполнены на 80%, в текущем году от аварийных строений будет освобождено ещё около 550 квадратных метров.

Также стало известно, что домоуправляющая компания не оставит территории снесенных построек пустующими, а займется их благоустройством. Так, вместо деревянных строений на территории района появятся цветники и клумбы, а также новые парковочные места.

Стоит отметить, что по данным администрации Советского района, в рамках благоустройства микрорайона для жителей будут также установлены две новые детские площадки и одна спортивная.

- С жителями были яркие обсуждения по поводу ремонта детской площадки, также они попросили спортивный комплекс. Его размер будет ориентировочно 30 на 10 метров. Там разместим около 10 спортивных элементов: рукоходы, турники, тренажеры для пресса и спины, - рассказал начальник производственно-технического отдела ДУК Советского района Егор Завьялов.

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