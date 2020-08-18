Нижегородские добровольцы ВООП получили новую технику для экологического мониторинга

Нижегородские добровольцы Всероссийского общества охраны природы получили новую технику для экологического мониторинга. Фото: Александр Воложанин.

Нижегородским волонтерам Всероссийского общества охраны природы передали оборудование для экологического мониторинга и провели мастер-класс по его использованию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В торжественной церемонии вручения принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с исполняющим обязанности председателя общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»Элмуродом Расулмухамедовым.

В пользование общественных представителей регионального отделения ВООП были переданы газоанализаторы, эхолоты, двухдиапазонные спектрофотометры, а также инфракрасная камера, квадрокоптер и смартфоны для управления всеми элементами комплекса оборудования ЭКОПОСТВООП.

- Этой техникой также смогут воспользоваться общественные инспекторы в сфере охраны окружающей среды федеральных и региональных органов власти. Я уверен: чем больше у нас будет вот таких энтузиастов, тем эффективнее станет контроль за качеством окружающей среды, и тем меньше будет желающих нарушать природоохранное законодательство, – сообщил Глеб Никитин.

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