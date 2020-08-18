В 39 муниципалитетах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 25 994 человека.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 224 человека) и Павловском районе (1 370 человек). Следом идёт Бор (945 человек), Богородский район (707 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (19 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (2 971 человек) и Ленинский район (2 061 человек). Наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (790 человек).

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