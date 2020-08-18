Свет и воду временно отключили в Нижнем Новгороде

Во вторник, 18 августа, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение воды и света. Об этом сообщило городское управление ГО ЧС.

Без света до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района —улицы Стригинская (№1 — 27, 2 — 46), Вновьпроектная (№2 — 36, 1 — 29), Лысенко (№1 — 24), Сенявинская (№1 — 15), Пойменная (№1 — 20, 5а — 9а), переулок Стригинский (№1 — 25). Отключение света также произойдет на проспекте Молодежный, 12а, 14, 16, 18, 18а, 24а, 28а с 11:00 до 16:00. С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Космическая, 34, 36.

Также без света до 17:00 уже остались в Советском районе на улицах Саврасова, (№10), Головнина (№30,39), Бекетова (№ 68,70,70а,72,72а,74,76,78,80,80а,82), Норвежская (№3,4,5,7,8,9,11,13,15,17, 2-16 (нечетные дома), Верхняя (№35-39 (нечетные дома), Проломная (№35-41).

В Приокском районе без света с 8:00 до 17:00 остались жители посёлка Дубенки, ул. Анкудиновское шоссе (335-40), Якушенко (№3-6а), Сергачская (№1-20), Спасская (№2,3,), Полярная (№18,65б,65-91 (нечетные дома), Вачская (№1-20), Карбышева (№25), Перевозская (№ 2-8 чет.), Байкальская (№2-22).

В Нижегородском районе до 16:00 обесточат дома на улице Костина (№6а), и на улице Короленко (№19б).

Отключения света также уже произошло в Сормовском районе. Здесь до 16:00 обесточили дома на улицах Новые полянки (№47-61 (нечетные дома), (№42-52 (четные дома), Кошевого (№25,27,29,31,15а,17а,19а), Алебастровая (№23а,51,53,55,57,59,61), Заливная (№51а,53,55,57,52,54,56), Унжинская (№6а,1,2,3,4,5,6,7-39 (нечетные дома), 7б,8-30 (четные дома),8а,8б).

В Московском районе до 17:00 без света останутся три дома по улице Московское шоссе (№169,163,165).

Также до 19:00 обесточат дома на улицах Карельская (№15), Агрономическая (№92-112 (четные дома), (№73-99 (нечетные дома), Краеводская (№1-13), Рыбинская (№23-47, 80, 32-64), Сельская (№13, 15,18,20), Канашская (№3-33,2-36), Слободская (№3-13), Бредихина (№1-12а), Ванеева (№67,51,47,43,43а,91-105 (нечетные дома).

Кроме того, в Автозаводском районе запланировано отключение холодной воды на улицах Южное шоссе (№12, 14, 2б, 2а, 4, 2, 4а, 6, 8, 10), проспекте Ильича (№40, 36, 38, 38а, 42а, 42, 43, 43к.1, 43к.2, 39, 39к.2, 39к.1), Кирова (№35), Молодежный (№38, 38к.1, 38к.2), переулке Рулевой (№15), улице Красных партизан (№14, 16, 12),

В Канавинском районе без горячей, а также без холодной воды до 12:00 остались дома по Московскому шоссе и улице Тонкинской, а также детские сады № 51 и 53. Кроме того, горячую воду отключили до 15:00 по улице Есенина (№ 4, 4а, 4б, 5, 6, 7), Акимова (№2) и по бульвару Мира (№9).

Полный график отключений электроэнергии и водоснабжения с номерами домов можно посмотреть на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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