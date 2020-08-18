Ещё 228 нижегородцев, заболевших коронавирусом, выздоровели

По данным на 18 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25 994 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 116 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов за последние сутки в Нижегородской области составило 228 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 22 940 жителей Нижегородской области.

В Нижегородской области за минувшие сутки 670 264 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и составил 20 926 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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