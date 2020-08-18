Детские сады Нижнего Новгорода откроются 19 августа

Детские сады в Нижнем Новгороде начнут свою работу в среду, 19 августа. Об этом решении на своей личной странице в Instagram-аккаунте сообщил исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Только за последнюю неделю на горячую линию департамента образования позвонили 259 родителей с просьбой открыть детские сады. Больше всего звонков поступило из Нижегородского района. Поэтому сегодня было принято решение открыть детсады, но с учётом коронавирусной обстановки, - написал в посте Юрий Шалабаев.

Посещение детских садов станет возможным после предоставления родителями стандартной медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.

В условиях эпидемиологической обстановки работа детских садов будет выстроена следующим образом: на входе будет измеряться температура, а в течение дня особое внимание станут уделять самочувствию детей. Кроме того, ежедневно будет проводиться обеззараживание групп и обработка игровых комплексов.

- Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы дети из разных групп не пересекались ни в помещении детского сада, ни на площадке, - подчеркнул в своём сообщении Юрий Шалабаев.

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