100 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Уютный двор». Фото: Администрация города Нижнего Новгорода

15 августа 2020 года в День города Нижнего Новгорода была проведена лотерея в рамках проекта «Уютный двор», где случайным образом выбрали 100 дворов для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В выборе победителей принимал участие исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, вопрос благоустройства будет решаться с жителями дворов, которые смогут решить, что нужно улучшить на придомовой территории.

Известно, что сам проект предполагает малое благоустройство: установку новых лавочек и урн, а также проведение озеленения.

С полным списком дворов-победителей можно ознакомиться на сайте городской администрации.

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