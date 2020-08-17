Нижегородцы завоевали шесть золотых медалей на Кубке президента и чемпионате России по гребле Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали на Кубке президента РФ по гребле на байдарках и каноэ, а также на чемпионате России по гребле шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие спортсмены из 30 регионов страны, а само мероприятие проходило на гребном канале «Крылатское» в Москве в период с 10 по 16 августа.

На Кубке президента России отличился нижегородский спортсмен Юрий Постригай, занявший первое место в заездах двоек на дистанции 200 метров. Максим Малых и Дмитрий Суровцев в заездах четверок на 200 метров получили серебро и бронзу соответственно. Также Дмитрий Суровцев стал третьим в заездах четверок на 400 метров.

Кроме того, в соревнования принимали участие нижегородские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Артем Воронков и Роман Серебряков завоевали золото на дистанции 200 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Не меньших успехов нижегородские гребцы добились на чемпионате России. Юрий Постригай стал первым на дистанции 200 метров в заездах двоек, а Артем Воронков и Роман Серебряков завоевали золото.

Региональным министерством спорта было отмечено, что данные соревнования являются отборочным этапом в национальную сборную.

- Старт на соревнованиях стал показательным для наших спортсменов, это результат их индивидуальных тренировок в период самоизоляции и подготовительных тренировок, которые начались всего лишь за 1,5 месяца до начала турнира. В ближайшее время при благоприятной эпидемиологической обстановке запланировано их участие на Кубке мира в Венгрии в конце сентября и в октябре на чемпионате Европы в Румынии, - подчеркнул тренер по гребле на байдарках и каноэ Сергей Косилов.

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