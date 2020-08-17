В подземном переходе в районе Московского вокзала наведут порядок

Нижегородцы регулярно обращаются с вопросами к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на его личную страницу в Instagram-аккаунте, довольно часто они получают обратную связь.

Так, недавно одна из нижегородок написала в комментариях:

- Пройдитесь в тоннеле от Московского вокзала на Гордеевскую сторону. Как в 90-е. Куча попрошаек. Везде лежат пьяные бомжи, непонятно, живые ли вообще. Это для красоты там?

Губернатор не прошел мимо данного замечания и сообщил, что возьмет под контроль, происходящее в подземном переходе в районе Московского вокзала.

- Доеду, порядок наведём, - сообщил глава региона.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с помощью своего Instagram-аккаунта сообщил нижегородцам, что подписал указ о послаблении ограничительных мер, не забыв напомнить о соблюдении ограничительных мер.

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