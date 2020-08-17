В Нижегородской области отремонтировали 365 километров дорожного полотна Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области отремонтировали 85 участков автомобильных дорог общей протяженностью 355,9 километров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благодаря рациональному распределению ресурсов и применению современных технологий, подрядчики смогли оперативно приступить к ремонту дорог весной 2020 года.

- По самым лучшим технологиям в этом году в регионе отремонтируют 264 км дорог. Ремонтная кампания идет полным ходом. В целом национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в регионе включает 195 участков общей протяженностью 881,1 км, - добавил Глеб Никитин.

Так, например, довольно часто в ремонтных работах специалистами применяется ресайклинг – экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. Впоследствии на этот укрепленный грунт укладывается новый слой асфальта, что позволяет значительно увеличить износостойкость дорожного полотна.

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