Первые троллейбусы, переданные Москвой, вышли на свои маршруты в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Из 30 троллейбусов, переданных Москвой, девять единиц транспорта уже вышли на маршруты ТЛ-13, ТЛ-31, ТЛ-12 и ТЛ-15 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Евгений Грабовский.

Известно, что троллейбусы выпустили на те маршруты, где был отмечен самый большой пассажиропоток. В скором времени на дороги выпустят еще 5-8 троллейбусов, а в конце августа уже все единицы транспорта, полученные из Москвы, будут курсировать по Нижнему Новгороду.

Евгений Грабовский также рассказал, что перед выпуском транспорта на маршрутные линии депо проводит плановые мероприятия, которые регламентированы требованиями технической эксплуатации троллейбусов.

- Очень радует, что троллейбусное депо Нижегородэлектротранса пополнился современным транспортом с более новым электрооборудованием. На них намного приятнее управление, – отметил водитель 2 класса МП «Нижегородэлектротранс» Александр Пакичев.

Напомним, что в настоящее время в Мосгортрансе оформляются документы для безвозмездной передачи в Нижний Новгород ещё 40 троллейбусов из Москвы.

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