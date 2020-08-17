В 2021 году в поселке Новинки откроется школа на 550 мест

Новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 550 учеников, строится на территории поселка Новинки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К строительству приступили в марте 2020 года, примерный срок сдачи объекта — 2021 год. В настоящее время работы над строительством школы движутся в соответствии с графиком. Подрядная компания уже приступила к устройству теплотрассы, плит перекрытия первого этажа и кладке стен цокольного этажа.

По проекту трехэтажное здание школы будет состоять из нескольких корпусов, объединенных между собой. Известно, что начальные классы будут обучаться в отдельном блоке здания от средних и старших классов. Кроме того, отдельный этаж здания будет выделен для размещения лыжной базы с помещениями для переодевания и хранения инвентаря.

Капитал, выделенный на строительство нового образовательного учреждения, превышает 400 миллионов рублей.

Глеб Никитин также отметил, что создание новых мест в школах направлено на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях в рамках национального проекта «Образование».

- Это возможность качественно изменить подход к образовательному процессу на территории всего региона, не только разгружая существующие учебные заведения, но и создавая современные условия для получения знаний, - поделился губернатор.

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