В 34 районах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 34 муниципалитетах.

По полученной информации на 17 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 25 878 человек, из них 12 650 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 228 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 210 человек) и Павловском районе (1 359 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (19 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (2 966 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (785 человек).

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