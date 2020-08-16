Неизвестный сообщил о взрывных устройствах в нижегородском аэропорту

В воскресенье, 16 августа, неизвестный сообщил о бомбах, заложенных в нижегородском аэропорту «Стригино». По словам анонима, взрывные устройства находились в самом здании аэропорта, а также в пяти самолетах. Пассажиров аэропорта эвакуировали, несколько вылетов были задержаны, проводилась соответствующая проверка. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задержали четыре рейса - два из них в Москву, один в Симферополь, один в Сочи.

Как сообщили позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение оказалось ложным. Идет посадка на отложенные рейсы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании еще одного «шутника». 13 августа молодой человек разместил комментарий о минировании постовых отделений в Нижнем Новгороде. А уже 14 августа он был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и оперативниками регионального ЦПЭ ГУ МВД России.

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