Международный фестиваль текстов об искусстве «Вазари» откроется 18 сентября в Арсенале

VII фестиваль текстов об искусстве «Вазари» откроется 18 сентября в Центре современного искусства «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на департамент внешних связей Нижегородской области.

Фестиваль назван в честь итальянского живописца Джорджо Вазари из Ареццо (1511–1574), который первым в истории провел масштабное исследование о творчестве художников и стал основоположником современного искусствознания.

Участники фестиваля посмотрят на искусство по-новому, в разрезе мировой глобализации. В рамках фестиваля будут проходить занятия в школе перевода «Современная немецкоязычная поэзия». Участникам предложат исследовать понятие «современная поэзия». К слову, работа школы уже идет, но пока в онлайн-форме, из-за пандемии. Как отметила директор департамента внешних связей Ольга Гусева, осенью школа продолжится уже в живом формате, а по результатам работы будет издана мини-антология.

Одним из модераторов школы выступит Хендрик Джексон – германский поэт, переводчик, прозаик, литературный критик, sound artist, специалист в области русской поэзии и культуры, организатор литературных чтений, лауреат многих литературных премий. Поэзия Джексона переведена более чем на 20 языков мира, свои читатели и почитатели есть у него и в России.

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