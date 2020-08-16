Нижегородцы смогут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Диктант пройдет 15-16 ноября 2020 года в онлайн- и оффлайн-формате. В нем смогут принять участие все желающие.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, Всероссийский экологический диктант - это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к окружающей среде.

Все желающие узнать больше о диктанте, могут посмотреть информацию на официальном сайте экодиктант.рус. Пока известно, что он будет проходиь в несколько этапов.

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