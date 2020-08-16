Нижегородца задержали за сообщение о взрывном устройстве

В сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» был опубликован пост о ложном заминировании, и один из подписчиков оставил комментарий. В комментарии пользователь сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из почтовых отделений города, указав даже примерное время взрыва. Кроме того, на комментарий одного из пользователей, посоветовавших удалить несмешную шутку, Максим Образцов ответил, что ему, мягко говоря, все равно на сотрудников полиции.

Пост и комментарий к нему были размещены 13 августа. А уже 14 августа сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области и оперативники регионального ЦПЭ ГУ МВД России задержали мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пользователи по-разному отреагировали на происходящее, но в целом поддержали действия силовиков. И требуют для «шутника» максимально сурового наказания, поскольку такие шутки не допустимы.

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