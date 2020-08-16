В нижегородской области в течение двух лет создадут еще четыре концертных зала

Стали известны итоги конкурсного отбора заявок субъектов России на создание виртуальных концертных залов (ВКЗ) в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В Нижегородской области концертные залы будут открыты в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске.

По словам Глеба Никитина, в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета будут выделены 8,7 млн рублей, на которые приобретут музыкальное и проекционное оборудование.

«Жители получат возможность бесплатно увидеть прямые трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что в будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для детей, которые учатся в музыкальных школах и школах искусств.

«Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах», – добавил губернатор Нижегородской области.

В 2021 году виртуальные концертные залы откроются в Сарове и Навашине. На саровский зал, рассчитанный на 350 зрителей, в бюджете заложено 5,7 миллионов рублей. Навашинский зал рассчитан на 100 человек, на его создание заложено 1 миллион рублей. В 2022 году по 1 миллиону рублей на создание ВКЗ получат Арзамас и Володарск.

Напомним, виртуальные концертные залы уже открыты в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

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