Еще 123 нижегородца заразились коронавирусом за минувшие сутки

По данным сайта стопкорнавирус.рф, за минувшие сутки в Нижегородской области еще 123 нижегородца заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших составило 25758 человек. Более 80% нижегородцев уже победили недуг, за последние сутки выздоровели еще 89 пациентов. К сожалению, увеличилось и количество летальных исходов. За минувшие сутки еще два нижегородца умерли от коронавируса.

Нижегородская область пока остается в первой десятке антирейтинга регионов по количеству зарегистрированных случаев коронавируса за сутки. Регион стабильно занимает 7 место. Более 600 случаев заболевания выявлено в Москве (688), более ста пятидесяти – в Санкт-Петербурге (163), Московской области (154), Свердловской области (150).

По 129 заболевших в Ставропольском крае и Ростовской области. Минимальное количество зарегистрированных случаев коронавируса - в Чукотском АО и Еврейском АО (2 и 3 случая за сутки соответственно).

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