В День города наградили лауреатов премии Нижнего Новгорода

Сегодня в Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки прошла торжественная церемония вручения премии Нижнего Новгорода. Из 64 финалистов были выбраны восемь лауреатов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пандемия внесла определенные коррективы в формат премии. В частности, некоторые номинации были объединены, их количество сократилось. Появилась и новая актуальная номинация - «Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность». Была разработана новая трехуровневая система оценки и утверждения работ.

Всего на соискание премии было подано 144 заявки, представлен 141 проект. В отборе финалистов приняли участие 68 экспертов. В финале предстали 64 автора и 29 проектов.

Лауреатами премии Нижнего Новгорода в номинациях стали:

1. «Образование, наука и инновации»: коллектив «Центра детского творчества Автозаводского района» с образовательным проектом «ТЕХНО-логика».

2. «Спорт и продвижение здорового образа жизни»: авторы проекта «Открытая вода». На номинацию было представлено 16 проектов.

3. «Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств»: коллектив авторов проекта «Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и автостоянкой на пл. Свободы». В номинацию вошли 7 проектов.

4. «Экология и защита окружающей среды»: коллектив компании «Исток 52» с проектами «ЭкоПункт» и «ЭкоОфис». В этом году в этой номинации представлено 12 работ.

5. «СМИ и социальные медиа»: коллектив социально значимого проекта «Чемпионы». В номинации было представлено 12 проектов.

6. «Развитие предпринимательства и туризма»: коллектив компании «ГАМА» с проектом «Инновационная политика развития компании «ГАМА». На премию претендовали 12 проектов.

7. «Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность»: коллектив фонда «Нижегородский онкологический научный центр» с проектом «Помощь онкобольным детям в 2018-2019 гг». Дополнительную премию получил Федор Дроздов за поиск солдат и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В номинации, которая появилась впервые, представили 30 проектов.

8. «Культура и искусство»: награжден коллектив авторов «Иллюстрированного каталога объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижнего Новгорода». На получение премии претендовали 32 проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.