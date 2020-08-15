Глеб Никитин возложил цветы к памятнику основателям Нижнего Новгорода

Несколько мероприятий, которые проводятся в этом году, уже посвящены будущему юбилею. ФОТО: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев и исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев возложили цветы к памятнику основателям города в день празднования 799-летия областного центра. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие состоялось у памятника князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому, а также у могилы Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.

Как подчеркнул Глеб Никитин, пандемия не остановила процесс подготовки к предстоящему 800-летнему юбилею областного центра. Несколько мероприятий, которые проводятся в этом году, уже посвящены будущему юбилею. «Мы должны придать новый импульс Нижнему Новгороду и создать у жителей праздничное настроение, готовясь отметить 800-летие», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ранее глава региона поздравил нижегородцев с праздником на своей странице в соцсети инстаграм.

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