В День города в Нижнем Новгороде открылись парк и сквер

В день празднования 799-летия Нижнего Новгорода исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыл два общественных пространства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

После благоустройства были открыты сквер «Самбо» и территория парка культуры и отдыха. Как сообщает источник, разработчики проекта сквера формировали максимально «активную» спортивную сферу. На территории сквера установили универсальную площадку для командных видов спорта, две площадки для воркаута, занятий экстремальными видами спорта, асфальтовый памп-трек с озеленением.

Кроме того, в сквере посадили 30 каштановых деревьев и более пятисот кустарников жасмина и барбариса.

Парк представляет собой зону отдыха у озера Земснаряд-2, огороженную деревьями. В парке выполнено устройство пешеходных дорожек, двух площадок для пляжного волейбола и минифутбола, велопарковки и скамейки-лежаки. Кроме того, разбит газон, восстановлено покрытие пляжа, посажены деревья (ива, калина, яблоня).

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