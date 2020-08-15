Еще 125 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

По данным на утро 15 августа в Нижегородской области коронавирусом заразились еще 125 человек, и общее количество зараженных сейчас составляет 25635 человек. Еще трое нижегородцев за сутки не смогли справиться с вирусом, и таким образом количество смертей увеличилось до 429 человек. Впрочем, и количество выздоровевших ежесуточно растет. По данным на 15 августа количество выздоровевших превысило 22,5 тысячи человек, за последние сутки еще 215 человек были выписаны.

Несмотря на относительно стабильную обстановку с заболеваемостью, Нижегородская область все же не покидает первую десятку регионов с наибольшим количеством заболевших за сутки. На 15 августа регион занимает 7 место в этом рейтинге. На первом месте стабильно остается Москва – 695 заболевших за сутки, на второе место поднялся Санкт-Петербург – 162 заболевших, на третьем – Свердловская область – 158. Также впереди Нижегородской области - Ставропольский край, Ростовская и Московская области.

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