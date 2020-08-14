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Восемь ветеранов Великой Отечественной войны получили звание почетных граждан Нижнего Новгорода

Торжественная церемония состоялась 14 августа
Кристина БербасоваКристинаБербасова
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14 августа 2020 года прошло торжественное мероприятие по случаю вручения удостоверений и знаков отличия почетным гражданам Нижнего Новгорода за исключительный вклад в развитие города. Об этом сообщает городская дума города Нижнего Новгорода.

В год празднования 75-летия со дня Победы восемь участников Великой Отечественной войны получили звание «Почетного гражданина Нижнего Новгорода».

Вот их имена:

Волков Виталий Федорович;

Жуков Леонид Степанович;

Мочкаев Федор Герасимович;

Герасимов Владимир Алексеевич;

Конькова Нина Михайловна;

Ларин Анатолий Михайловичу;

Луканов Борис Петрович;

Макаров Евгений Иванович.

- Все мы, потомки, находимся у вас в неоплатном долгу за ваш подвиг в годы Великой Отечественной войны. И уже после завершения славной боевой службы вы продолжали трудиться ради благополучия нашего города, передавали свой бесценный опыт молодому поколению, заботились о тех, кто нуждался в совете и поддержке, – поблагодарила ветеранов заместитель председателя городской Думы Ольга Балакина.

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