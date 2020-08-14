Восемь ветеранов Великой Отечественной войны получили звание почетных граждан Нижнего Новгорода

14 августа 2020 года прошло торжественное мероприятие по случаю вручения удостоверений и знаков отличия почетным гражданам Нижнего Новгорода за исключительный вклад в развитие города. Об этом сообщает городская дума города Нижнего Новгорода.
В год празднования 75-летия со дня Победы восемь участников Великой Отечественной войны получили звание «Почетного гражданина Нижнего Новгорода».
Вот их имена:
Волков Виталий Федорович;
Жуков Леонид Степанович;
Мочкаев Федор Герасимович;
Герасимов Владимир Алексеевич;
Конькова Нина Михайловна;
Ларин Анатолий Михайловичу;
Луканов Борис Петрович;
Макаров Евгений Иванович.
- Все мы, потомки, находимся у вас в неоплатном долгу за ваш подвиг в годы Великой Отечественной войны. И уже после завершения славной боевой службы вы продолжали трудиться ради благополучия нашего города, передавали свой бесценный опыт молодому поколению, заботились о тех, кто нуждался в совете и поддержке, – поблагодарила ветеранов заместитель председателя городской Думы Ольга Балакина.
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