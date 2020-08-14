«Карповский» рынок в Нижнем Новгороде переезжает на новое место

«Карповский» рынок переезжает на новый участок, объект будет перемещен с улицы Суздальской недалеко от Мызинского моста на улицу Ларина в Приокском районе. Владельцем торгового комплекса является компания ООО «Этуаль», которая в настоящее время занимается освобождением территории рынка в 56,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, что ранее в 2018 году компания ООО «Этуаль» не освободила территорию после окончания срока аренды, что повлекло за собой судебные разбирательства. В результате Арбитражный суд Нижегородской области постановил, что компания ООО «Этуаль» должна освободить занимаемую территорию рынка «Карповский» до конца августа 2020 года.

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