Еще 124 нижегородца заразились коронавирусом за минувшие сутки

21 955 жителей Нижегородской области, то есть более 87% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз «COVID-19», уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны еще 196 человек. Такие цифры приводит портал стопкорнавирус.рф.

По данным портала, в регионе за сутки выявлено 124 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «COVID-19» – 25 252 человека.

Таким образом, радость от снижения ежедневного количества заболевших оказалась слегка преждевременной. Нижегородская область укрепляет позиции в общем рейтинге регионов страны по количеству заболевших за сутки. Несколько дней назад регион покинул первую десятку, а теперь уверенно в нее возвращается, заняв по итогам минувших суток шестое место. На первом месте традиционно Москва (689 заболевших), на втором – Свердловская область (167), на третьем Санкт-Петербург (161). Также Нижегородскую область обогнали Подмосковье (152) и Ростовская область (127).

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