В Нижнем Новгороде горит дизтопливо в ангаре

В 10-43 во вторник, 11 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории логистического комплекса в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации источника, возгорание произошло на площадке промзоны Логопром на улице Коновалова. Пожару на 10-47 присвоен второй ранг. По предварительным данным, погибших нет, пострадал один человек. Горит емкость с дизельным топливом, размещенная в металлическом ангаре.

«Информация оперативная, подлежит уточнению», - сообщается в официальном релизе ведомства.

Напомним, 31 июля в пригороде Дзержинска загорелись склады с полиэтиленовой пленкой. Столб едкого дыма был виден из разных точек города.

Ранее сообщалось, что стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее. Пожар произошел 25 июня 2020 года.

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