Еще 119 нижегородцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. После почти двухнедельного снижения количества заболевших цифры вновь медленно ползут вверх. Нижегородская области по данным на 11 августа занимает восьмое место среди регионов страны по количеству выявленных заболеваний за сутки.

Первую строчку антирейтинга, как и во весь период пандемии, занимает Москва (694 заболевших). Далее с большим отрывом – Свердловская область (168), на третьем месте Санкт-Петербург (157). На четвертой строчке – Московская область (154). От 120 до 130 подтвержденных диагнозов в Ростовской и Иркутской областях, Красноярском крае. Менее всего заболевших за сутки – в Ненецком АО. Там зарегистрирован всего один случай заболевания.

21 789 жителей Нижегородской области, то есть 86,7% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз «COVID-19», уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны еще 174 человека.

К сожалению, коронавирус унес жизни еще четверых нижегородцев. Количество летальных исходов, таким образом, на 11 августа составляет 414 человек.

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