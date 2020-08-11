Во вторник, 11 августа, в Нижегородской области ожидаются дожди

Сегодня, во вторник 11 августа, в Нижнем Новгороде прохладно, пасмурно, вероятны дожди во второй половине дня. Сейчас температура воздуха +17 градусов, сыро и не по-летнему прохладно. К полудню столбики термометра поднимутся до максимальной на этой неделе отметки – 19 градусов тепла. К ночи похолодает до +17, к завтрашнему утру – до +16.

К концу недели синоптики обещают похолодание до +13, но оно будет постепенным, резких перепадов температуры (ночью холодно, днем тепло) не прогнозируется.

Ветер южный и юго-восточный, в среднем 3 метра в секунду. Возможны порывы до 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность высокая, 72%, к вечеру – до 88%.

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ясных и теплых дней ожидать не приходится, температура не поднимется выше 16 градусов. Не забывайте зонтик! Эксперты по погоде обещают ежедневные дожди.

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