На нижегородское предприятие «Полет» подали иск в 6 миллионов рублей

7 августа 2020 года на сайте Арбитражного суда Нижегородской области была размещена информация об иске компании ПАО «Туполев», выдвинутом в отношении АО «Научно-производственного предприятия «Полет». Сумма исковых требований составляет более 6 миллионов рублей.

На данный момент детали дела не разглашаются, а дата судебного заседания всё ещё не назначена.

Напомним, что ранее мы также сообщали об иске поступившим в Арбитражный суд Нижегородской области на депутата гордумы Владимира Поддымникова-Гордеева.

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