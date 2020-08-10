Сотрудники авиазавода «Сокол» были вынуждены работать в выходные

24 июня 2020 года руководство авиазавода «Сокол»заставило сотрудников выйти на работу в день, объявленный нерабочим с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Об этом нарушении стало известно после того, как работники обратились с заявлением в надзорные органы. После этого руководитель «ПАО «НАЗ «Сокол» получил предупреждение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Сообщается, что на сегодняшний день авиазавод «Сокол» уже предпринял меры по обеспечению соблюдения требований указов президента РФ и восстановил трудовые права работников.

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