Тело неизвестного мужчины извлечено из Оки

10 августа 2020 года в 15:21 по московскому времени появилась информация о происшествии на воде по адресу улица Марата, 35 А, города Нижнего Новгорода, река Ока. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как стало известно, в месте, не оборудованном для купания, работники аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО, ЧС г. Н. Новгород» извлекли из реки тело мужчины.

На данный момент сотрудниками полиции устанавливается его личность, а также обстоятельства гибели и причина смерти.

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