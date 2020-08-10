Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев в режиме видеосвязи

8 сентября 2020 года с 10:00 до 13:00 состоится личный приём граждан в режиме видеосвязи, на вопросы нижегородцев будет отвечать заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приём будет осуществляться по вопросам, которые не были решены на местном уровне, и теперь требуют личного участия заместителя губернатора. Время, рассчитанное на одного заявителя, составляет 15-20 минут. Запись на приём будет вестись до 1 сентября 2020 года.

Отметим, что на прием записывают не только жителей Нижегородской области, но также и просто граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые законно находятся на территории региона.

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