Пьяный житель Нижегородской области угнал машину товарища и устроил ДТП

В Тоншаевском районе Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, который угнал машину товарища и разбил ее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Сам инцидент произошел в середине июля 2020 года. Молодой человек распивал спиртные напитки с друзьями, в гостях у одного из них. Когда один из приятелей уснул, злоумышленник без разрешения взял ключи от его автомобиля и поехал на нем в другой населенный пункт. Однако, будучи нетрезвым, он не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего перевернулся. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, выявили у горе-водителя признаки алкогольного опьянения.

Кстати, стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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