Электричество и горячую воду отключат во всех районах Нижнего Новгорода 10 августа

Масштабные отключения электричества и горячей воды ожидают нижегородцев в понедельник, 10 августа 2020 года. Они затронут все районы города – об этом свидетельствуют данные на сайте Управления ГО ЧС города Нижнего Новгорода.

Так, отключения электричества запланированы в отдельных домах на улицах Львовской и Васильева в Автозаводском районе; Ефремова и Судовой в Сормовском районе; Паскаля, Кузовной, Качалова, Губкина, Брестской, Передовой, Балаковской, Коллективной и Сигнальной, а также переулке Якорном и на Московском шоссе в Канавинском районе; улицах Октябрьской революции, Менделеева и Правды в Ленинском районе; улицах Сергачской, Спасской, Полярной, Якушенко, Нарофоминской, Вилкова, Монтажной, Покровского, Нижне-Валдайской, Бекетова, Моховой, Сибирцева, Ивлиева, Васюнина и Корнилова, а также на Анкудиновском шоссе в Приокском и Советском районах; улицах Ижорской, Генкиной, Нижневолжской набережной, Рождественской и Ильинской в Советском и Нижегородском районах.

Что касается отключений горячего водоснабжения, то они пройдут на Московском шоссе, улицах Мечникова, Березовской, Генкиной, Бекетова, Косогорной, Минина, Нестерова и 40 лет Победы, а также в Светлогорском переулке и на Светлогорском проезде.

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