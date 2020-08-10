За выходные в Нижнем Новгороде было выписано 394 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19

По данным на 10 августа 2020 года, 21 615 жителей региона с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. За прошедшие выходные из больниц было выписано ещё 394 человека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 25 009 человек.

Средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос на 0,5% и составил 19 708 человек на 100 тысяч населения.

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