Губернатор Нижегородской области распорядился проработать план благоустройства парка Кулибина

Во время рабочего объезда центральных улиц Нижнего Новгорода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к теме благоустройства парка имени Кулибина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор отметил, что состояние парковой территории находится не в лучшем состоянии, а местные жители также жалуются на освещение.

- Нужно просто заменить все, что не соответствует статусу парка. На это не требуется огромных ресурсов. Такую плановую работу надо проводить регулярно, - сообщил Глеб Никитин.

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что к юбилею Нижнего Новгорода в парке Кулибина сделают новое освещение, заменят урны и скамейки, а также проведут беседу с экологами о возможности озеленения территории без ущерба уже существующим насаждениям.

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