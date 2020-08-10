Губернатор поручил заняться территорией за синим забором на улице Трудовой Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В ходе рабочего объезда Нижегородского района губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил и.п.главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву и министру имущества и земельных отношений Нижегородской области Сергею Баринову рассмотреть ситуацию с договорами о развитии застроенных территорий, рекомендовал чаще проводить встречи с инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Во время проверки было обращено внимание на такие улицы, как Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий.

- На этих улицах увидели немало синих, зеленых и серых заборов, которые стоят там десятилетиями. За прошлые годы было заключено достаточно много договоров на развитие застроенных территорий. Бывает, что у инвесторов возникают сложности с реализацией проектов. Обычно мы идем навстречу, но если обещания не выполняются и все развитие ограничивается забором, то принимаются меры по завершению отношений, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также рассказал, что, например, территорией на улице Трудовой уже занимаются. Сейчас там планируют провести озеленение и устроить сквер, а затем проработать план строительства детского сада.

- Эта часть города активно развивается и, конечно, нуждается в качественной социальной инфраструктуре. У нас в целом в городе есть дефицит участков для строительства новых школ и детских садов. Обязательно изучим потенциал всех подобных площадок, – отметила и.п. главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно полученной информации, к юбилею города постараются избавиться от многих заброшенных и недостроенных территорий, привести их в нормальный вид.

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