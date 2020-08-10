Более 53 тысяч юных нижегородцев уже начали посещать детские сады

В Нижегородской области продолжают постепенно открываться детские сады – по данным на понедельник, 10 августа 2020 года, общее количество детей в детских дошкольных образовательных учреждениях достигло 53 246 человек. Здесь учитываются и дежурные группы, и группы свободного посещения. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Сергей Злобин отметил, что уже более половины муниципалитетов – 27 территорий – открыли детсады в режиме свободного посещения. Если быть точным, это 383 детских сада и 18 117 детей.

- Напомню, и, надеюсь, отвечу сразу на самый популярный вопрос – ограничений на открытие детских садов в режиме свободного посещения на уровне области нет, решение принимает муниципальный штаб, - добавил Сергей Злобин.

При этом на карантине по коронавирусу пока остаются 20 дежурных групп в пяти муниципалитетах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.